Sci alpino, Sofia Goggia vince anche in Val d’Isere e vola in testa alla Coppa del Mondo generale! (Di sabato 18 dicembre 2021) vince sempre e solo Sofia Goggia. Prosegue il regno incontrastato della bergamasca, che trionfa anche nella discesa libera della Val d’Isere, quindicesima affermazione in carriera in Coppa del Mondo. Si tratta della settima vittoria consecutiva nelle sette discese disputate dall’azzurra, che conferma di essere assolutamente la numero uno della specialità. Questo è anche un successo importante, perchè permette alla bergamasca di portarsi in testa alla classifica generale con dieci punti di vantaggio contro su Mikaela Shiffrin (535 punti contro 525). Eppure la prova di Goggia non è stata perfetta, perchè ha sbagliato nella parte alta, rischiando anche di uscire di pista ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)sempre e solo. Prosegue il regno incontrastato della bergamasca, che trionfanella discesa libera della Val, quindicesima affermazione in carriera indel. Si tratta della settima vittoria consecutiva nelle sette discese disputate dall’azzurra, che conferma di essere assolutamente la numero uno della specialità. Questo èun successo importante, perchè permettebergamasca di portarsi inclassifica generale con dieci punti di vantaggio contro su Mikaela Shiffrin (535 punti contro 525). Eppure la prova dinon è stata perfetta, perchè ha sbagliato nella parte alta, rischiandodi uscire di pista ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - news_mondo_h24 : Sci Alpino, Sofia Goggia domina la discesa di Val d’Isere - sportface2016 : #Scialpino Discesa libera femminile #ValdIsere 2021: dominio #Goggia, quattro azzurre nelle prime undici - infoitsport : Sci alpino, discesa LIBERA MASCHILE Val Gardena 2021 OGGI in tv: orari e diretta streaming -