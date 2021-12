Sci alpino, pagelle 18 dicembre: Goggia conferma i pronostici a Val d’Isere, giornata ricca di sorprese sulla Saslong (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia vince la settima discesa consecutiva e agguanta la vetta della classifica di Coppa del Mondo. Alle sue spalle nella libera di Val d’Isere l’ottima breezy Johnson che paga +0”27 e l’austriaca Mirjam Puchner, terza a quasi un secondo. In Val Gardena invece esultano gli outsiders: trionfa lo statunitense Bryce Bennett davanti a Otmar Striedinger e Niels Hintermann, Paris quarto ad un soffio dal podio. pagelle DISCESA FEMMINILE VAL d’Isere Federica Brignone, voto 7: non le chiedevamo un piazzamento nelle cinque, l’importante era testare la Oreiller-Killy in vista della gara di domani. La discesa rimane una disciplina propedeutica al superG per la valdostana, che ad ogni modo sa difendersi alla grande. Elena Curtoni, voto 7,5: apprezzabile la costanza dell’azzurra, sempre ai vertici della classifica nonostante ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofiavince la settima discesa consecutiva e agguanta la vetta della classifica di Coppa del Mondo. Alle sue spalle nella libera di Vall’ottima breezy Johnson che paga +0”27 e l’austriaca Mirjam Puchner, terza a quasi un secondo. In Val Gardena invece esultano gli outsiders: trionfa lo statunitense Bryce Bennett davanti a Otmar Striedinger e Niels Hintermann, Paris quarto ad un soffio dal podio.DISCESA FEMMINILE VALFederica Brignone, voto 7: non le chiedevamo un piazzamento nelle cinque, l’importante era testare la Oreiller-Killy in vista della gara di domani. La discesa rimane una disciplina propedeutica al superG per la valdostana, che ad ogni modo sa difendersi alla grande. Elena Curtoni, voto 7,5: apprezzabile la costanza dell’azzurra, sempre ai vertici della classifica nonostante ...

