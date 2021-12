Sci alpino oggi, Discese Val Gardena e Val d’Isere: orari, tv, programma, pettorali, quando partono Goggia, Paris e tutti gli azzurri (Di sabato 18 dicembre 2021) Torna in azione la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 e oggi sono in programma due gare assolutamente da non perdere. Sul fronte femminile le atlete saranno di scena sulla pista Oreiller-Killy per la discesa della Val d’Isere, mentre gli uomini saranno impegnati sulla celebre Saslong per l’attesissima discesa della Val Gardena. Cosa dovremo attenderci dai due eventi? Si inizierà alle ore 10.30 con la discesa femminile sulle nevi francesi, con la nostra Sofia Goggia che cercherà di continuare in questo suo straordinario momento di forma nelle prove veloci, con le rivali, iniziando da Mikaela Shiffrin e dalla svizzera Corinne Suter, ma non Lara Gut-Behrami, fermata dal Covid-19, e dalla statunitense Breezy Johnson, pronte a vendere cara la pelle. Alle ore 11.45, quindi, ci ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Torna in azione la Coppa del Mondo di sci2021-2022 esono indue gare assolutamente da non perdere. Sul fronte femminile le atlete saranno di scena sulla pista Oreiller-Killy per la discesa della Val, mentre gli uomini saranno impegnati sulla celebre Saslong per l’attesissima discesa della Val. Cosa dovremo attenderci dai due eventi? Si inizierà alle ore 10.30 con la discesa femminile sulle nevi francesi, con la nostra Sofia Ga che cercherà di continuare in questo suo straordinario momento di forma nelle prove veloci, con le rivali, iniziando da Mikaela Shiffrin e dalla svizzera Corinne Suter, ma non Lara Gut-Behrami, fermata dal Covid-19, e dalla statunitense Breezy Johnson, pronte a vendere cara la pelle. Alle ore 11.45, quindi, ci ...

