Sci alpino | infortunio per Emanuele Buzzi | distrazione muscolare al polpaccio sinistro

La discesa libera maschile di Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino in programma in Val Gardena ha portato in casa Italia oltre al quarto posto di Dominik Paris, migliore degli azzurri, alla settima posizione di Mattia Casse ed al diciassettesimo posto di Christof Innerhofer, anche un infortunio. Emanuele Buzzi, classificatosi al 50° posto, oggi è caduto in vista del traguardo ed è stato immediatamente portato ad Ortisei per dei controlli: gli esami strumentali hanno purtroppo evidenziato una distrazione muscolare al polpaccio sinistro. Va ricordato che a domare la Saslong oggi è stato lo statunitense Bryce Bennett, alla prima vittoria in Coppa del Mondo, che ha battuto l'austriaco Otmar Striedinger, secondo a 14 centesimi, e lo svizzero Niels ...

