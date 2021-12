Sci alpino discesa femminile Val d’Isere, Goggia: “Gara ostica, ho vinto con il coraggio” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Una Gara diversa dalle altre che sapevo sarebbe stata ostica, perché ci sono 40 secondi di piano, e quando scio sotto i 100 km/h faccio un po’ fatica. Superato quel momento mi sono detta che avrei potuto fare una grande Gara. Non ho sciato forse benissimo, ma ci ho messo un cuore enorme cercando sempre di spingere le curve e mantenere le consegne che mi avevano dato i miei allenatori in partenza. Ho vinto la Gara per la voglia di portarla giù e con tanto coraggio”. Lo ha detto Sofia Goggia dopo la quarta vittoria stagionale nella discesa libera di Val d’Isere, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA IL RACCONTO DELLA ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) “Unadiversa dalle altre che sapevo sarebbe stata, perché ci sono 40 secondi di piano, e quando scio sotto i 100 km/h faccio un po’ fatica. Superato quel momento mi sono detta che avrei potuto fare una grande. Non ho sciato forse benissimo, ma ci ho messo un cuore enorme cercando sempre di spingere le curve e mantenere le consegne che mi avevano dato i miei allenatori in partenza. Holaper la voglia di portarla giù e con tanto”. Lo ha detto Sofiadopo la quarta vittoria stagionale nellalibera di Val, tappa valevole per la Coppa del Mondodi sci2021/22. LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA IL RACCONTO DELLA ...

