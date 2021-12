Sci alpino, classifica italiane vincenti in Coppa del Mondo: Sofia Goggia aggancia Kostner, a -2 da Brignone (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera della Val d’Isere e ha conquistato il suo 15mo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. La bergamasca si è imposta per la terza volta consecutiva in stagione in questa specialità dopo la doppietta di Lake Louise, da autentica Campionessa Olimpica della velocità. Si tratta del quarto sigillo in questa annata agonistica, considerando anche l’affermazione nel superG sempre in terra canadese. Apoteosi totale per la 29enne sulle nevi francesi che aggancia Isolde Kostner al terzo posto nella classifica delle italiane più vincenti della storia nella massima competizione internazionale itinerante. Al comando Federica Brignone con 17 successi, dopo il trionfo della ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto la discesa libera della Val d’Isere e ha conquistato il suo 15mo successo nelladeldi sci. La bergamasca si è imposta per la terza volta consecutiva in stagione in questa specialità dopo la doppietta di Lake Louise, da autentica Campionessa Olimpica della velocità. Si tratta del quarto sigillo in questa annata agonistica, considerando anche l’affermazione nel superG sempre in terra canadese. Apoteosi totale per la 29enne sulle nevi francesi cheIsoldeal terzo posto nelladellepiùdella storia nella massima competizione internazionale itinerante. Al comando Federicacon 17 successi, dopo il trionfo della ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - robreg1 : RT @Eurosport_IT: Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - guerrinodezi1 : RT @Eurosport_IT: Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine -