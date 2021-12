Sci alpino, a che ora gareggia Sofia Goggia nel superG di Val d’Isere: pettorale di partenza, programma, canale tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Una Sofia Goggia da record non vuole smettere di sognare e di far sognare. Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile in quel di Val d’Isere: sulle nevi francesi domani mattina va in scena il superG, con l’azzurra, pettorale rosso, che va a caccia di un altro trionfo. La bergamasca vorrà aggiungere punti importanti in classifica per provare addirittura a puntare alla sfera di cristallo: in gara anche la sua rivale, la statunitense Mikaela Shiffrin. Andiamo a scoprire a che ora ci sarà la gara e con quale pettorale di partenza partirà la campionessa azzurra, con il programma completo. A CHE ORA gareggia Sofia Goggia? programma ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Unada record non vuole smettere di sognare e di far sognare. Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di scial femminile in quel di Val: sulle nevi francesi domani mattina va in scena il, con l’azzurra,rosso, che va a caccia di un altro trionfo. La bergamasca vorrà aggiungere punti importanti in classifica per provare addirittura a puntare alla sfera di cristallo: in gara anche la sua rivale, la statunitense Mikaela Shiffrin. Andiamo a scoprire a che ora ci sarà la gara e con qualedipartirà la campionessa azzurra, con ilcompleto. A CHE ORA...

