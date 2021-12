Scholz a Roma, senza Papa e senza rumore (Di sabato 18 dicembre 2021) Il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz arriverà lunedì a Roma per una visita al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, dopo aver incontrato il presidente francese Emmanuel Macron ed essere stato anche a Bruxelles. La prima notizia di questo incontro riguarda il fatto che non vedrà Papa Francesco. “Scholz ha lasciato la chiesa“, si legge in un articolo tedesco di RDT. Ed è davvero così. Scholz E LA CHIESA Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha detto che a causa della “stretta agenda” del cancelliere, era prevista solo una breve visita a Draghi e “nessun ulteriore appuntamento” a Roma o in Vaticano. Scholz è stato battezzato come protestante, ma nel frattempo si è allontanato dalla religione. E la scelta si è riversata anche nella sua recente elezione. ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) Il neo cancelliere tedesco Olafarriverà lunedì aper una visita al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, dopo aver incontrato il presidente francese Emmanuel Macron ed essere stato anche a Bruxelles. La prima notizia di questo incontro riguarda il fatto che non vedràFrancesco. “ha lasciato la chiesa“, si legge in un articolo tedesco di RDT. Ed è davvero così.E LA CHIESA Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha detto che a causa della “stretta agenda” del cancelliere, era prevista solo una breve visita a Draghi e “nessun ulteriore appuntamento” ao in Vaticano.è stato battezzato come protestante, ma nel frattempo si è allontanato dalla religione. E la scelta si è riversata anche nella sua recente elezione. ...

davidefent : RT @lucianoghelfi: #Italia - #Germania: confermata per lunedi la prima visita a #roma del nel #cancelliere tedesco #Scholz: incontrerà #Dra… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Italia - #Germania: confermata per lunedi la prima visita a #roma del nel #cancelliere tedesco #Scholz: incontrerà #Dra… - marcoregni : RT @lucianoghelfi: #Italia - #Germania: confermata per lunedi la prima visita a #roma del nel #cancelliere tedesco #Scholz: incontrerà #Dra… - G_mastrovito : RT @lucianoghelfi: #Italia - #Germania: confermata per lunedi la prima visita a #roma del nel #cancelliere tedesco #Scholz: incontrerà #Dra… - bertolire : RT @lucianoghelfi: #Italia - #Germania: confermata per lunedi la prima visita a #roma del nel #cancelliere tedesco #Scholz: incontrerà #Dra… -