Schiacciato da un cancello | muore camionista nel Cremonese

(Di sabato 18 dicembre 2021)daldi ingresso della cascina dove stava entrando, un autotrasportatore è morto nel primo pomeriggio in una azienda di Soncino, in provincia di Cremona. Al momento la vittima non ...

daldi ingresso della cascina dove stava entrando, un autotrasportatore è morto nel primo pomeriggio in una azienda di Soncino, in provincia di Cremona. Al momento la vittima non ...Un uomo di 65 anni è mortodalla sua stessa auto a Lastra a Signa: il veicolo lo ha travolto mentre stava aprendo un. Tragedia a Lastra a Signa, comune in provincia di Firenze, dove nella giornata di ...Schiacciato dal cancello di ingresso della cascina dove stava entrando, un autotrasportatore è morto nel primo pomeriggio in una azienda di Soncino, in provincia di Cremona. (ANSA) ...Soncino (Cremona) - Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Soncino (Cremona). Un 52enne di origine moldava ha perso la vita dopo che gli è caduto addosso il cancello scorrevole ...