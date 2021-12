Scaroni: “Nuovo stadio? Nessun dubbio sugli impegni finanziari dell’Inter” (Di sabato 18 dicembre 2021) Le parole del presidente Paolo Scaroni durante un'Assemblea con i piccoli azionisti del Milan in merito alla realizzazione dello stadio Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 dicembre 2021) Le parole del presidente Paolodurante un'Assemblea con i piccoli azionisti del Milan in merito alla realizzazione dello

Advertising

MilanWorldForum : Scaroni sul nuovo stadio e sull'impegno dell'Inter. Le dichiarazioni QUI -) - PianetaMilan : #Scaroni : 'Nuovo stadio? Nessun dubbio sugli impegni finanziari dell' #Inter ' #ACMilan #Milan #Sempremilan - LucaDColella : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] #Milan, #Scaroni rassicura i piccoli azionisti sulle finanze dell’#Inter nell'ottica del progetto per il nuo… - evivanco7 : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] #Milan, #Scaroni rassicura i piccoli azionisti sulle finanze dell’#Inter nell'ottica del progetto per il nuo… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] #Milan, #Scaroni rassicura i piccoli azionisti sulle finanze dell’#Inter nell'ottica del progetto per il nuo… -