Scamacca alla Fiorentina per Vlahovic, la pazza idea di mercato (Di sabato 18 dicembre 2021) Gianluca Scamacca potrebbe finire alla Fiorentina nel corso dell'operazione Vlahovic, sotto la direzione della Juventus È il Corriere Fiorentino a riportare la folle idea di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'omonima testata Toscana, la Juventus potrebbe acquistare Gianluca Scamacca per poi girarlo alla Fiorentina nel corso dell'operazione che porterebbe a Torino Dusan Vlahovic. La Viola è L'articolo

