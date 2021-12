Sbarchi, in 2 anni + 600%. Meloni: “Il governo non vuole fermarli”. Sassoli: “I migranti ci hanno reso ricchi” (Di sabato 18 dicembre 2021) «Ormai è una straziante rubrica quotidiana. Il governo non è in grado, o forse non ha intenzione, di fermare gli Sbarchi. Gli scafisti ringraziano e festeggiano». Con queste parole Giorgia Meloni ha denunciato sui Social l’ennesima ondata di Sbarchi a Lampedusa. Solo ieri sono arrivati sull’isola 500 migranti. Ieri, una barca con a bordo 26 migranti si è ribaltata: una donna è annegata mentre tutti gli altri sono stati salvati. La tragedia di ieri arriva al termine di una giornata di Sbarchi, sei nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 500 persone trasferite nell’hotspot dell’isola. E mentre i natanti approdavano, altri migranti venivano salvati in mare aperto. La Ocean Viking nelle ultime ore ha soccorso 114 persone che si trovavano su un gommone ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) «Ormai è una straziante rubrica quotidiana. Ilnon è in grado, o forse non ha intenzione, di fermare gli. Gli scafisti ringraziano e festeggiano». Con queste parole Giorgiaha denunciato sui Social l’ennesima ondata dia Lampedusa. Solo ieri sono arrivati sull’isola 500. Ieri, una barca con a bordo 26si è ribaltata: una donna è annegata mentre tutti gli altri sono stati salvati. La tragedia di ieri arriva al termine di una giornata di, sei nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 500 persone trasferite nell’hotspot dell’isola. E mentre i natanti approdavano, altrivenivano salvati in mare aperto. La Ocean Viking nelle ultime ore ha soccorso 114 persone che si trovavano su un gommone ...

