Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 18 dicembre

(Di sabato 18 dicembre 2021) 2021 Stasera, sabato 182021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La bellezza artistica e architettonica di una città come Firenze è nota in tutto il mondo, tanto da essere considerata uno dei luoghi simbolo di bellezza e grandezza nella storia dei. Ma il segreto della grande bellezza fiorentina e del Rinascimento sta nelle sue rocce e nella sua storia geologica, cardini che hanno impostato le traiettorie storiche dei grandi uomini e degli artisti che l’hanno realizzata. Lo racconta Mario Tozzi a, in onda sabato 18alle 21.45 su Rai 3. Proprio dal capoluogo toscano parte il viaggio nella storia geologica e nelle pietre che ...

Programmi TV "Sapiens Un solo pianeta": Mario Tozzi in onda su Rai3 per raccontare [...] Nuovo appuntamento di stagione con la trasmissione condotta dall'apprezzato Mario Tozzi. Sabato 18 dicembre 2021 torna su Rai3 in prima serata lo speciale programma di approfondimento scientifico e culturale condotto dall'apprezzato Mario Tozzi. Firenze e le bellezze della sua arte e insieme ...