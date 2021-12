Sanremo 2022 | Amadeus senza mezzi termini “Io per scegliere le canzoni …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Si comincia a parlare sempre con più insistenza di. A parlare in questi giorni è stato proprio lui,il noto conduttore e direttore artistico il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rtl 102.5. Il conduttore pare che si sia lasciato andare ed abbia confessato alcuni retroscena legati proprio alla manifestazione canora più importante d’Italia. Una cosa è certa, ovvero cheinizierà proprio il 1°febbraio ed andrà in onda per ben 5 giorni, e dunque si concluderà il 5 febbraio. Ma cosa ha dichiarato, ecco le prime indiscrezioni diCome abbiamo visto, sembra proprio che in questi giorniabbia rilasciato un’intervista molto interessante, ...