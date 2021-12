Sanità, cultura, formazione e infrastrutture. Le sei missioni del Pnrr per la Liguria. Lunedì il convegno al Ducale (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dibattito “Restart Liguria-Le risorse del Pnrr” è in programma domani, Lunedì 20 dicembre, alle 9 e si svolgerà a Palazzo Ducale a Genova. La prima parte vedrà i saluti di Marco Bucci – Sindaco della Città Metropolitana di Genova e Presidente ANCI Liguria e di Davide Natale - Presidente della Commissione Regionale Next Generation EU. Poi l’intervento di Govanni Toti, presidente della Regione Liguria, di Mariastella Gelmini - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e Lorenzo Cuocolo, presidente di Filse. Sarà presente anche Luca Ubaldeschi, direttore del Secolo XIX Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dibattito “Restart-Le risorse del” è in programma domani,20 dicembre, alle 9 e si svolgerà a Palazzoa Genova. La prima parte vedrà i saluti di Marco Bucci – Sindaco della Città Metropolitana di Genova e Presidente ANCIe di Davide Natale - Presidente della Commissione Regionale Next Generation EU. Poi l’intervento di Govanni Toti, presidente della Regione, di Mariastella Gelmini - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e Lorenzo Cuocolo, presidente di Filse. Sarà presente anche Luca Ubaldeschi, direttore del Secolo XIX

