San Francisco sta male (Di sabato 18 dicembre 2021) A domanda specifica se il titolo del suo libro è volutamente provocatorio, Michael Shellenberger risponde: “È il più accurato. È stato detto che non è il libro definitivo su San Francisco, ma non voleva nemmeno esserlo. Si intitola così perché è il mio tentativo di rispondere alle domande sul declino della città”. Provocatorio o no, consapevole delle offese che sta scatenando o no, “San Fransicko: Why Progressives Ruin Cities” uscito poco più di un mese fa sta facendo discutere, ancora di più perché scritto da un (forse ex) progressista. “Sono cresciuto in Colorado”, racconta Shellenberger via Zoom. “Mi sono trasferito in California nel 1993 dopo la laurea. Ora vivo a Berkeley, ma tra il 2009 e il 2011, mentre uscivo con quella che è poi diventata mia moglie, ho vissuto a San Francisco. Ho lavorato per la fondazione di George Soros, l’Open Society ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) A domanda specifica se il titolo del suo libro è volutamente provocatorio, Michael Shellenberger risponde: “È il più accurato. È stato detto che non è il libro definitivo su San, ma non voleva nemmeno esserlo. Si intitola così perché è il mio tentativo di rispondere alle domande sul declino della città”. Provocatorio o no, consapevole delle offese che sta scatenando o no, “San Fransicko: Why Progressives Ruin Cities” uscito poco più di un mese fa sta facendo discutere, ancora di più perché scritto da un (forse ex) progressista. “Sono cresciuto in Colorado”, racconta Shellenberger via Zoom. “Mi sono trasferito in California nel 1993 dopo la laurea. Ora vivo a Berkeley, ma tra il 2009 e il 2011, mentre uscivo con quella che è poi diventata mia moglie, ho vissuto a San. Ho lavorato per la fondazione di George Soros, l’Open Society ...

WUZO_BLITZERS : - LA ?? - rprat75 : @federico_3372 @Enrui12 non necessariamente. Parliamo di un evento pubblico al chiuso. Quindi le regole di NY (che… - HelenOfCorfu : Christmas 2021 - Union Square, San Francisco, CA USA - chiobm : ???????? (@ The Fairmont San Francisco - @fairmonthotels in San Francisco, CA) - rolipolicannoli : in san francisco ?? -