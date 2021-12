Saman è nascosta | ecco cosa non torna nella narrazione sul Pakistan

(Di sabato 18 dicembre 2021) Molte cose sono state dette dopo la scomparsa diAbbas: non c'è schiavitù in, ma ci sono le caste. Perché gli Abbas sono venuti in Italia

il Giornale

Era il 30 aprile 2021: da alloraè tra le persone scomparse su territorio italiano. "Le caste esistono, la schiavitù no. Ma molte cose in Pakistan stanno cambiando", spiega a IlGiornale.it ...... "Questo docufilm tiene acceso un faro su una realtà ancora, quella dei matrimoni ... Il docufilm è dedicato a, la ragazza di famiglia pakistana scomparsa da Novellara in provincia di ...Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. Perché gli Abbas sono venuti in Italia ...Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. Perché gli Abbas sono venuti in Italia ...