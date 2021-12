Salto con gli sci | Karl Geiger-Ryoyu Kobayashi | che duello a Engelberg! Vince il tedesco per otto decimi di punto

(Di sabato 18 dicembre 2021) Seconda vittoria in Coppa del Mondo 2021-2022 per. Ilsi impone sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg, in Svizzera, al termine di una colpi di HS con il giapponese. Secondo e quarto nella prima serie con 143 e 140.7 punti, i due si sfidano senza esclusione di colpi in quella che vale la vittoria. Il nipponico sfodera un maestoso 140.5 metri che gli vale 145.9 punti, ma può rimpiangere un problema di atterraggio nel primonel momento in cui il teutonico arriva a 140 metri con 144.4 punti. Totali: 287.4, 286.6. A fare le spese dello spettacolo dei due grandi protagonisti di Coppa del Mondo è lo sloveno Timi Zajc, che i suoi due buoni salti li trova (specie quello della ...

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' Riascoltiamo @frankgabbani live al p… - MediasetPlay : Fate un salto con noi, in esclusiva, nel backstage della seconda puntata di #Uà ?? Claudio Baglioni vi aspetta saba… - OA_Sport : Salto con gli sci: spettacolare duello tra Karl Geiger e Ryoyu Kobayashi a Engelberg, lo vince il tedesco - AlexMCM : L'Atalanta a parer mio farà il salto di qualità quando si libererà di un piagnone come Gasperini. Hai perso porta a… - sportface2016 : #Salto con gli sci, #Engelberg: trionfo #Geiger, alle sue spalle #Kobayashi e #Zajc -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

Una sfida che può portare undi qualità: 'Dobbiamo recuperare gli infortunati, però questa ... per fare punti contro l'Atalanta serve anche carattere e lo abbiamo dimostrato, ho scherzato...Un girone C molto combattuto dove ci sono molte compagini blasonate ed ambiziose che aspirano aldi categoria euna lotta per la salvezza alquanto equilibrata. Il Girone di ritorno si ...Seconda vittoria in Coppa del Mondo 2021-2022 per Karl Geiger. Il tedesco si impone sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg, in Svizzera, al termine di un duello a colpi di HS con il giapponese Ryoyu Ko ...In una seconda serie spettacolare il tedesco vola fino al punto Hs e batte Ryoyu Kobayashi per otto decimi. Seconda vittoria stagionale per Geiger che si conferma leader di ...