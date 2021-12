Salta un altro cardinale ratzingeriano: il porporato africano Turkson “dimissionato” da Bergoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Salta un’altra testa in Vaticano. Il cardinale Peter Turkson, considerato per anni come candidato a diventare il primo papa africano in circa 1.500 anni, si è dimesso dalla presidenza del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Secondo altre fonti, Papa Francesco avrebbe di fatto rimosso il cardinale Peter Turkson e tutti i vertici del dicastero vaticano del Welfare. Come riporta il sito Korazym, solitamente ben informato sulle cose vaticane, il porporato africano, «Prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale avrebbe già dato le dimissioni e in mattinata ha convocato tutto il personale della struttura curiale per dare spiegazioni. Cosa ci sia alla base di preciso non si sa. Le fonti vaticane escludono però problemi finanziari. Infatti, il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021)un’altra testa in Vaticano. IlPeter, considerato per anni come candidato a diventare il primo papain circa 1.500 anni, si è dimesso dalla presidenza del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Secondo altre fonti, Papa Francesco avrebbe di fatto rimosso ilPetere tutti i vertici del dicastero vaticano del Welfare. Come riporta il sito Korazym, solitamente ben informato sulle cose vaticane, il, «Prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale avrebbe già dato le dimissioni e in mattinata ha convocato tutto il personale della struttura curiale per dare spiegazioni. Cosa ci sia alla base di preciso non si sa. Le fonti vaticane escludono però problemi finanziari. Infatti, il ...

