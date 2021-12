Salgono i contagi nel Monza, niente trasferta a Benevento: si attende il rinvio (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale il numero dei contagi in casa Monza e a risentirne è il campionato. La sfida di campionato con il Benevento, inizialmente in programma per domani, sarà molto probabilmente rinviata a data da destinarsi. La notizia era nell’aria e a confermarla è stata la stessa società brianzola con un comunicato stampa. “AC Monza comunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori. Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sale il numero deiin casae a risentirne è il campionato. La sfida di campionato con il, inizialmente in programma per domani, sarà molto probabilmente rinviata a data da destinarsi. La notizia era nell’aria e a confermarla è stata la stessa società brianzola con un comunicato stampa. “ACcomunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori. Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per ladi ...

