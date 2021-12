SailGP | l’Australia vince in casa Spithill 2° | Ainslie ritirato | Burling in crisi Si decide tutto all’ultima tappa

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto la penultimadel2021-2022, prestigiosa competizione velica organizzata tra gli altri da Russell Coutts e che prevede un montepremi di un milione di dollari per il vincitore. Il sodalizio guidato dalla leggenda Tom Slingsby si è imposto nelle acque amiche di Sydney, riuscendo ad avere la meglio in finale sugli USA di James(timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup) e sulla sorprendente Spagna di Phil Robertson. Affermazione di lusso da parte degli oceanici, mentre le altre icone in gara non sono riuscite a strabiliare. Ben, timoniere di Ineos Uk nella disfatta di Prada Cup contro Luna Rossa, ha danneggiato il suo scafo nello scontro di ieri contro il Giappone di Nathan Outteridge (quarto) e oggi non ha potuto prendere parte alle regate. ...