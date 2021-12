S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 18 dicembre 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) S.W.A.T. episodi 18 dicembre. Stasera in tv sabato 18 dicembre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 4 episodio 15 Nella giungla. La squadra è alle prese con una banda di novelli Robin Hood che rapina banche per aiutare gli abitanti della “Giungla”, un quartiere in totale degrado, dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. I nostri riescono a scoprire di chi si tratta e a stanare i criminali – si tratta di ragazzi – ma le cose si fanno complicate. Nel frattempo al dipartimento, Deacon e Hondo hanno un duro scontro su come gestire un gruppo di poliziotti ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) S.W.A.T.18. Stasera in tv sabato 18torna in chiaro su Rai 2 latv targata CBS con gliinediti della quarta stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 4o 15 Nella giungla. La squadra è alle prese con una banda di novelli Robin Hood che rapina banche per aiutare gli abitanti della “Giungla”, un quartiere in totale degrado, dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. I nostri riescono a scoprire di chi si tratta e a stanare i criminali – si tratta di ragazzi – ma le cose si fanno complicate. Nel frattempo al dipartimento, Deacon e Hondo hanno un duro scontro su come gestire un gruppo di poliziotti ...

