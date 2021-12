Rugby, Italia Emergenti-Romania A 50-26. Vittoria netta della selezione di Alessandro Troncon (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi, sabato 18 dicembre 2021, si è giocata a Parma, allo Stadio Sergio Lanfranchi, la sfida di Rugby tra l’Italia Emergenti di Alessandro Troncon e la Romania A di Andy Robinson: netto successo della compagine azzurra, che ha vinto per 50-26 mettendo a segno ben sette mete, tre delle quali firmate da Simone Gesi, ala del Colorno, nominato Player of the Match. Così al sito federale Alessandro Troncon: “Il risultato è il frutto del lavoro svolto in settimana. Ci siamo posti degli obiettivi e li abbiamo raggiunti con una prestazione di alto livello. La squadra è riuscita ad imporsi sin dall’inizio mostrando nel secondo tempo una grande voglia di chiudere il match in proprio favore. E’ un segnale importante per la crescita ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi, sabato 18 dicembre 2021, si è giocata a Parma, allo Stadio Sergio Lanfranchi, la sfida ditra l’die laA di Andy Robinson: netto successocompagine azzurra, che ha vinto per 50-26 mettendo a segno ben sette mete, tre delle quali firmate da Simone Gesi, ala del Colorno, nominato Player of the Match. Così al sito federale: “Il risultato è il frutto del lavoro svolto in settimana. Ci siamo posti degli obiettivi e li abbiamo raggiunti con una prestazione di alto livello. La squadra è riuscita ad imporsi sin dall’inizio mostrando nel secondo tempo una grande voglia di chiudere il match in proprio favore. E’ un segnale importante per la crescita ...

Advertising

labrosport : RUGBY: Gesi è il ‘Player of the match’ in Italia Emergenti – Romania - Gazzetta_it : L'Italia Emergenti abbatte anche la Romania A: 50-26 e Gesi show #rugby - TV7Benevento : Rugby: Italia emergenti supera la Romania A 50-26... - MacDowellRugby : RT @Federugby: Consigli per un #NataleOvale? ?? 3 x 1 #insieme a @GILBERT_RUGBY ? - Federugby : Consigli per un #NataleOvale? ?? 3 x 1 #insieme a @GILBERT_RUGBY ? -