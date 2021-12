Rugby: Italia Emergenti, esordio con la Romania (Di sabato 18 dicembre 2021) Scende in campo oggi l’Italia Emergenti, la seconda nazionale Italiana di Rugby, che a Parma alle ore 14 affronta la Romania. La formazione di Alessandro Troncon finirà, dunque, l’anno con una sfida affascinante contro una nazionale che da anni gravita nella top 15 del Rugby mondiale. E l’occasione per tanti giovani di fare esperienza internazionale, con 19 giocatori provenienti dai club del Top 10, ma anche tanti equiparati e oriundi a rinfoltire le fila, non senza polemiche alla vigilia. Dal caso Swanepoel, prima escluso e poi ammesso da World Rugby, ai tanti stranieri non più di primo pelo convocati, anche se l’attenzione sarà rivolta soprattutto ai giovani Italiani. “Abbiamo a disposizione un gruppo nuovo di giocatori che ha voglia di mettersi in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Scende in campo oggi l’, la seconda nazionalena di, che a Parma alle ore 14 affronta la. La formazione di Alessandro Troncon finirà, dunque, l’anno con una sfida affascinante contro una nazionale che da anni gravita nella top 15 delmondiale. E l’occasione per tanti giovani di fare esperienza internazionale, con 19 giocatori provenienti dai club del Top 10, ma anche tanti equiparati e oriundi a rinfoltire le fila, non senza polemiche alla vigilia. Dal caso Swanepoel, prima escluso e poi ammesso da World, ai tanti stranieri non più di primo pelo convocati, anche se l’attenzione sarà rivolta soprattutto ai giovanini. “Abbiamo a disposizione un gruppo nuovo di giocatori che ha voglia di mettersi in ...

Advertising

Federugby : Consigli per un #NataleOvale? ?? 3 x 1 #insieme a @GILBERT_RUGBY ? - PatGonnella : RT @Cild2014: 30 anni di immigrazione in Italia; la Cop26 di Glasgow; un progetto di rieducazione in carcere che parte dal rugby; il corso… - Rugbymeet : Ok di World Rugby per Swanepoel, si allarga la lista degli Emergenti - open_migration : RT @Cild2014: 30 anni di immigrazione in Italia; la Cop26 di Glasgow; un progetto di rieducazione in carcere che parte dal rugby; il corso… - AndreaOleandri : RT @Cild2014: 30 anni di immigrazione in Italia; la Cop26 di Glasgow; un progetto di rieducazione in carcere che parte dal rugby; il corso… -