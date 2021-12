Rugby, Irlanda U20 Sperimentale-Selezione Italia U20 8-15. Vittoria esterna per la rappresentativa di Massimo Brunello (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi, sabato 18 dicembre 2021, si è giocata a Dublino, allo Stadio allo UCD Bowl, la sfida di Rugby tra l’Irlanda U20 Sperimentale e la Selezione Italia U20 di Massimo Brunello: bel successo esterno della rappresentativa azzurra, che ha vinto per 8-15 mettendo a segno due mete, entrambe nel primo quarto d’ora di gioco. Così al sito federale Massimo Brunello: “Sono veramente soddisfatto, la squadra ha creduto in se stessa giocando un primo tempo nettamente dominante, soprattutto in fase di conquista. La nostra mischia ha fatto un grande lavoro, guadagnando punizioni decisive e mettendo la loro in costante difficoltà in fase di ingaggio. Peccato non aver tradotto tutto questo dominio in un punteggio che poteva essere ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi, sabato 18 dicembre 2021, si è giocata a Dublino, allo Stadio allo UCD Bowl, la sfida ditra l’U20e laU20 di: bel successo esterno dellaazzurra, che ha vinto per 8-15 mettendo a segno due mete, entrambe nel primo quarto d’ora di gioco. Così al sito federale: “Sono veramente soddisfatto, la squadra ha creduto in se stessa giocando un primo tempo nettamente dominante, soprattutto in fase di conquista. La nostra mischia ha fatto un grande lavoro, guadagnando punizioni decisive e mettendo la loro in costante difficoltà in fase di ingaggio. Peccato non aver tradotto tutto questo dominio in un punteggio che poteva essere ...

