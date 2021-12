Rublev-Murray oggi, Finale World Championship Abu Dhabi: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Mubadala World Tennis Championship 2021 di tennis, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi, oggi, sabato 18 dicembre, vedrà disputarsi le finali: lo spagnolo Rafael Nadal, che non giocava dal torneo ATP di Washington, sfiderà il canadese Denis Shapovalov per il terzo posto, mentre il russo Andrey Rublev affronterà il britannico Andy Murray per il titolo. Le due finali saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now. programma ESIBIZIONE ABU Dhabi 2021 Sabato 18 dicembre Dalle ore 14.00 Rafael Nadal (Spagna) – Denis Shapovalov (Canada)Non prima delle ore 16.00 Andrey Rublev (Russia) – Andy Murray (Gran Bretagna) Diretta ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Il MubadalaTennis2021 di tennis, torneo di esibizione che si gioca ad Abu, sabato 18 dicembre, vedrà disputarsi le finali: lo spagnolo Rafael Nadal, che non giocava dal torneo ATP di Washington, sfiderà il canadese Denis Shapovalov per il terzo posto, mentre il russo Andreyaffronterà il britannico Andyper il titolo. Le due finali saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno ed in direttain abbonamento su Sky Go e Now.ESIBIZIONE ABU2021 Sabato 18 dicembre Dalle ore 14.00 Rafael Nadal (Spagna) – Denis Shapovalov (Canada)Non prima delle ore 16.00 Andrey(Russia) – Andy(Gran Bretagna) Diretta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-0 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… - OA_Sport : Andrey Rublev primo finalista ad Abu Dhabi, sfiderà Nadal o Murray - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-1 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - World Tennis Abu Dhabi 2021 - Dopo 4 mesi di stop, Rafael Nadal torna in campo nel suo torneo di esi… -