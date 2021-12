Ronaldo il Fenomeno compra il Cruzeiro | «È il momento di ricambiare ciò che mi ha dato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 dicembre 2021)ilhato la squadra in cui ha messo in mostra la sua bravura, nel lontano 1993, il, per 62 milioni di euro. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport. Alarrivò dal São Cristóvão di Rio e dalpartì, nel 1994, per iniziare la sua avventura europea al PSV Eindhoven. “Avevo un grosso debito di riconoscenza verso il. Ora sono davvero felice per aver portato a termine questa operazione. È ildiciò che mi hail, riportandolo dove merita. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Chiedo ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra, di tornare a riempire lo stadio, perché ci servirà tutto per essere uniti e forti. Sono ambizioso e ...