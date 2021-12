Rompicapo | riesci a trovare il panda nella foto? Se ci riesci sei un genio!

(Di sabato 18 dicembre 2021) Risolvi ile sfida i tuoi amici:il? In pochissimi ci riescono, se cisei unAnche oggi ti proponiamo un divertenteche vi darà del filo da torcere! Come ogni giorno, infatti, ti proponiamo un test impegnativo che dovrete risolvere con l’impegno di tutte L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Rompicapo: riesci a risolverlo? È praticamente impossibile - #Rompicapo: #riesci #risolverlo? -

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo riesci

Leggilo.org

: osserva attentamente l'immagine,a trovare il gattino? quasi nessuno riesce a risolvere il test, prova anche tu e scopri le tue abilità di osservazione. Nell'ultimo periodo ...Test visivo:a trovare il fenicottero? Prova a divertirti con noi Ancora una volta l'ungherese Gergely Dudás ha preparato undavvero divertente. L'uomo è solito disegnare diversi oggetti con ...Aspire Ina's Tale è un gioco particolare. Non è brutto, assolutamente; nella sua semplicità, gli sviluppatori sono riusciti a creare una piccola perla che vale la pena giocare. Parliamo di Wonder ...di Massimiliano Saggese Escape Room, viaggio nel nuovo centro divertimenti aperto da tre ragazzi del Sud Milano. Un gioco di logica per gruppi di amici dai 14 anni in su, che - una volta rinchiusi in ...