Roma | Zaniolo | «Siamo forti | non siamo quelli visti contro l’Inter»

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’attaccante dellaha parlato dopo la vittorial’Atalanta Nicolò, attaccante della, ha parlato ai microfoni diTv dopo la vittorial’Atalanta in cui è andato in gol. PARTITA – «Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto. Stare compatti e poi partire inpiede e fargli male. Noie nondella sconfitta con». GOL – «Sono molto contento al di là del gol perché abbiamo portato a casa tre puntiuna diretta concorrente per il quarto posto. Dobbiamo continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La compagine orobica infatti cade in casa contro unacapace di imporsi per 4 - 1 grazie alla doppietta di Abraham e le reti die Smalling. Gian Piero Gasperini ha commentato, dopo il ...L'attaccante dellaha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta Nicolò, attaccante della, ha parlato ai microfoni diTv dopo la vittoria contro l'Atalanta in cui è andato in gol. PARTITA -...Roma show sul campo dell’Atalanta di un furioso Gasperini a fine partita. I giallorossi sorpassano la Juventus in classifica. Ecco le parole di Zaniolo a DAZN. QUARTO POSTO – «Sono molto contento al ...Grande vittoria dei giallorossi di Mourinho che si impongono per 1-4 al Gewiss Stadium e volano al quinto posto in classifica ...