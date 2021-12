Roma, Tiago Pinto: «Qui per vincere. Mercato? Nessuna rivoluzione» (Di sabato 18 dicembre 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l’Atalanta. vincere – «Giochiamo tutte le partite per vincere, oggi non è diverso. Sappiamo che è una sfida difficile, ma vogliamo i tre punti». ZANIOLO – «E’ stato bene in settimana. Abbiamo parlato prima di questo tema, lui è un ragazzo giovane che è stato tanto tempo fermo. Il gol è importante ma non è un problema, in futuro tornerà a farlo con continuità e sarà fondamentale per Roma e Nazionale». Mercato – «Capisco il vostro lavoro, ma dirò sempre la stessa cosa. Sappiamo la strategia che abbiamo, che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021), general manager della, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta, general manager della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l’Atalanta.– «Giochiamo tutte le partite per, oggi non è diverso. Sappiamo che è una sfida difficile, ma vogliamo i tre punti». ZANIOLO – «E’ stato bene in settimana. Abbiamo parlato prima di questo tema, lui è un ragazzo giovane che è stato tanto tempo fermo. Il gol è importante ma non è un problema, in futuro tornerà a farlo con continuità e sarà fondamentale pere Nazionale».– «Capisco il vostro lavoro, ma dirò sempre la stessa cosa. Sappiamo la strategia che abbiamo, che ...

