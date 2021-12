Roma show | è spettacolo contro l’Atalanta | 1-4 e Mourinho si rilancia per la Champions

(Di sabato 18 dicembre 2021) Grandissima prestazione dellanella partita della 18esima giornata del campionato di Serie A, la sfida si è conclusa con il netto risultato di 1-4. Grandissima prestazione di Zaniolo e Abraham si è confermato in grande forma dal punto di vista realizzativo. La gara si sblocca subito dopo un minuto con un gol di Abraham, al 27? il raddoppio di Zaniolo.rientra in partita con un tiro di Muriel deviato da Cristante. Nella ripresa il pareggio di Zapata, ma viene annullato. Lagioca inpiede e chiude i conti con Smalling e ancora Abraham. Prova di forza della squadra diche puòrsi per la zonaLeague. Finisce 1-4. Lasale a quota 31 punti, ...

