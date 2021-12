Roma | operaio di 48 anni trovato morto con mani e piedi legati | si indaga per omicidio

Advertising

Roma, operaio egiziano scomparso una settimana fa ritrovato morto con piedi e mani legati: si indaga per omicidio

Il corpo di un operaio egiziano di 48 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 12 dicembre scorso, è stato trovato in una intercapedine nel complesso delle case popolari di via Morandi 150 a Roma. Il corpo era legato mani e piedi.