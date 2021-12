Roma, Mourinho: «Miglior prestazione della stagione, spirito fantastico» (Di sabato 18 dicembre 2021) L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato al termine della partita contro l’Atalanta José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta 4-1 contro l’Atalanta. PARTITA – «spirito fantastico, penso la Miglior Roma della stagione. I calciatori sapevano che contro l’Atalanta non si poteva avere il controllo della partita per 90’. La squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. Arbitro bravissimo, oggi c’era bisogno di uno come lui. Questa vittoria significa per me un passo in avanti sulla mentalità». PANCHINA CORTA – «Possiamo guardare a quelli davanti, ma possiamo anche guardare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’allenatoreha parlato al terminepartita contro l’Atalanta José, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN al terminepartita vinta 4-1 contro l’Atalanta. PARTITA – «, penso la. I calciatori sapevano che contro l’Atalanta non si poteva avere il controllopartita per 90’. La squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. Arbitro bravissimo, oggi c’era bisogno di uno come lui. Questa vittoria significa per me un passo in avanti sulla mentalità». PANCHINA CORTA – «Possiamo guardare a quelli davanti, ma possiamo anche guardare ...

