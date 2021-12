Roma, delirio dei tifosi: 'Atalanta asfaltata, è la vittoria di Mourinho' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma - La Roma stravince a Bergamo 4 - 1 contro l'Atalanta di Gasperini. Miglior partita della stagione, un successo che ha mandato in delirio i tifosi. Tra social e radio i Romanisti in estasi per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021)- Lastravince a Bergamo 4 - 1 contro l'di Gasperini. Miglior partita della stagione, un successo che ha mandato in. Tra social e radio inisti in estasi per ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, delirio dei tifosi: 'Atalanta asfaltata, è la vittoria di Mourinho': I romanisti in estasi per la vittoria co… - xjthatsamoree : RT @Salsidus: Pensieri sparsi: - #Abraham non segna nelle partite che contano. Gol e zitti. - Problema #Zaniolo, non segna. Gol e partita m… - Salsidus : Pensieri sparsi: - #Abraham non segna nelle partite che contano. Gol e zitti. - Problema #Zaniolo, non segna. Gol e… - csdemedici : @deianiraduval roma napoli è il delirio - annalisamari1 : @ilgenoano Abito da sempre in zona stadio. Quando gioca la Roma pure con la Sambenedettese in amichevole delirio tr… -