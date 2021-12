Roma, controlli serrati su tutto il territorio: volano sanzioni per i commercianti (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma. controlli serrati dei Carabinieri alle attività commerciali per i furbetti che non rispetto le norme igienico-sanitarie e che non presentano giusta tracciabilità degli alimenti. Gli agenti hanno sanzionato, per 3.500 euro, il gestore di un bar in via Tiburtina dove e’ stata riscontrata la mancata tracciabilità degli alimenti ed e’ quindi stata proposta la chiusura dell’attività per carenza delle condizioni igieniche. Leggi anche: Roma, lotta al narcotraffico: ondata di arresti nel quartiere di San Basilio Ancora sanzioni a Roma Sanzionato, per mille euro, anche il rappresentante legale di un minimarket in via Tiburtina. Qui gli agenti hanno accertato forti carenze igieniche. Segnalato, poi, il locale all’Asl per inadeguatezza strutturale. Sanzionati, infine, anche il titolare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021)dei Carabinieri alle attività commerciali per i furbetti che non rispetto le norme igienico-sanitarie e che non presentano giusta tracciabilità degli alimenti. Gli agenti hanno sanzionato, per 3.500 euro, il gestore di un bar in via Tiburtina dove e’ stata riscontrata la mancata tracciabilità degli alimenti ed e’ quindi stata proposta la chiusura dell’attività per carenza delle condizioni igieniche. Leggi anche:, lotta al narcotraffico: ondata di arresti nel quartiere di San Basilio AncoraSanzionato, per mille euro, anche il rappresentante legale di un minimarket in via Tiburtina. Qui gli agenti hanno accertato forti carenze igieniche. Segnalato, poi, il locale all’Asl per inadeguatezza strutturale. Sanzionati, infine, anche il titolare di ...

