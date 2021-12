Roma | che poker all’Atalanta | riaperta la Champions

(Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo – Lacala ile batte 4-1 l’Atalanta a Bergamo con una gara attenta e gagliarda, grazie alla doppietta di Abraham e alle reti di Zaniolo e Smalling. I giallorossi grazie a questo successo si portano a 31 punti mentre i nerazzurri restano fermi a 37. Dopo la forte scossa di terremoto della mattinata che, per fortuna, non ha provocato danni a persone o cose nell’area bergamasca, l’Atalanta al Gewiss Stadium ha subito una dura sconfitta. Per la sfida di Bergamo due sole variazioni per José Mourinho rispetto alla vittoria sullo Spezia, con in difesa Mancini e Zaniolo che affianca Abraham in attacco. Il match Laparte fortissimo e già al 1’ va in gol: percussione centrale di Abraham che si libera di Djimsiti e anticipa Musso in uscita anche grazie alla deviazione di Hateboer. L’Atalanta sembra sorpresa e i giallorossi ...

... attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l'Atalanta in cui ha segnato una doppietta. PARTITA - "vittoria! Non saprei cosa dire. In tanti dubitavano ...
AGI - Colpaccio della Roma a Bergamo, che travolge l'Atalanta 4-1 interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive dei bergamaschi. Al Gewiss decidono la doppietta di Abraham, il primo acuto in ...
Vittoria incredibile della Roma in casa dell'Atalanta oggi pomeriggio ... Abraham può arrivare a 20 gol, non sono preoccupato per questo, semmai lo ero nell'interpretare il fatto che deve giocare in ...