Roma, bambino autistico aggredito dai passanti. Gli insulti alla madre: «Chissenefrega della sua disabilità!» (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma. Sono scene con le quali si potrebbe possibile misurare il grado di civiltà raggiunto da una determinata società. Purtroppo, però, il risultato è devastante. Questa è la tragica disavventura di una madre e del suo bimbo, Leone, un bambino autistico di 8 anni. Proprio ieri è stato vessato da alcuni clienti, mentre si trovava con la mamma in un negozio Romano dei Parioli. Leggi anche: Roma, bimbo di 6 anni si allontana dalla mamma e si perde: ritrovato dalla Polizia Locale Il racconto della mamma a Roma "Ero con lui a fare la spesa in un negozio dove vado sempre e dove ci conoscono molto bene. Leone era in una giornata agitata, più del solito, lascio quindi immaginare. Facendo i suoi salti e movimenti ha dato ...

