Risolto dopo 23 anni il giallo di Salemi | ora si sa perché fu ucciso Benedetto Ganci

AGI - Il 5 novembre del 1998 il corpo di Benedetto Ganci fu trovato nelle campagne di Salemi, massacrato da qualcuno che aveva infierito con un paletto di cemento, colpendolo prima alle braccia poi alla testa, fino a ucciderlo. Per 23 anni quel delitto è rimasto un mistero: Ganci non era vicino ad alcuna famiglia famosa, non aveva legami con la criminalità e non sembrava coinvolto in alcun giro sospetto. Nessuno aveva idea di chi potesse volerlo morto. Fono all'agosto del 2020, quando una delle figlie di Ganci si presentò alla caserma dei carabinieri di Salemi per raccontare quello che succedeva nella sua casa ventitré anni prima, quando lei era ancora una ragazzina. Più di un anno di indagini è servito a mettere insieme i pezzi di questo ...

