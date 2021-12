Riso ai pesticidi, ritirati d’urgenza diverse marche famose (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo legato alla possibile contaminazione di un Riso italiano. Nello specifico si tratta di Riso Arborio a marchio Carpi Riso, prodotto da Riseria Modenese srl. Il lotto richiamato è il n°210105A, con data di scadenza 27/01/2023 e 27/07/2023, venduto in confezioni da 500 grammi, da un 1kg sottovuoto e da 1kg con astuccio sottovuoto. Nel motivo del richiamo si legge “Valori non conformi di Tetrametrina“. Ai consumatori è richiesto di non consumare il prodotto, ma di riportarlo al punto vendita. Cos’è la tetrametrina e perché è pericolosa Si tratta di una sostanza utilizzata come pesticida e che è molto diffusa anche in ambito industriale, per garantire una conservazione ottimale degli alimenti. Purtroppo qualcosa è andato storto ed il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo legato alla possibile contaminazione di unitaliano. Nello specifico si tratta diArborio a marchio Carpi, prodotto da Riseria Modenese srl. Il lotto richiamato è il n°210105A, con data di scadenza 27/01/2023 e 27/07/2023, venduto in confezioni da 500 grammi, da un 1kg sottovuoto e da 1kg con astuccio sottovuoto. Nel motivo del richiamo si legge “Valori non conformi di Tetrametrina“. Ai consumatori è richiesto di non consumare il prodotto, ma di riportarlo al punto vendita. Cos’è la tetrametrina e perché è pericolosa Si tratta di una sostanza utilizzata come pesticida e che è molto diffusa anche in ambito industriale, per garantire una conservazione ottimale degli alimenti. Purtroppo qualcosa è andato storto ed il ...

