Rischio "giallo" per le feste: il piano B contro Omicron (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo studia le misure nel caso in cui Omicron dilagasse: obbligo di siero nel settore pubblico, mascherine all'aperto e spinta alle terze dosi. Costa: "Test ai vaccinati? L'ipotesi non è sul tavolo"

