Rinnovo Sarri | manca solo la firma Le ultime sul tecnico della Lazio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto fatto per ildicon la: ilapporrà lafino al 2025 dopo aver letto la documentazione coi suoi legali Il legame tra Maurizioe laè pronto a fortificarsi ancora di più. Come riferisce Alfredo Pedullà infatti, è tutto pronto per ildi contratto deltoscano fino al 30 giugno del 2025, dopo le parole del presidente Claudio Lotito alla cena di Natale che avevano di fatto annunciato l’accordo imminente. Cosaallora per l’ufficialità? Solamente ladel Comandante che dovrò aver letto la documentazione con i suoi legali apporrà il suo autografo fino al 30 giugno del 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

