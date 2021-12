Riace | lo sfogo di Mimmo Lucano dopo le motivazioni della sentenza | «Perché tanta violenza contro di me?»

Ultime Notizie dalla rete : Riace sfogo

Open

L'ex sindaco ha dichiarato di "non rinnegare" quanto ha fatto con cosiddetto il modello, la strategia d'accoglienza definita dallo stesso giudice "encomiabile". "Non sono disposto ad accettare ...... the defendants, but to the entire system of reception, organized in. Therefore, part of ... Traduzione di Carlo Ghirri News correlate Lodi un'infermiera sui social: 'Oh yes, pulisco i culi ...