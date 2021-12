Advertising

Billa42_ : Repubblica Centrafricana: USA sanzionano capo della milizia - selvotta : RT @nigrizia: L’#Europa considera le operazioni dei paramilitari russi in #Libia, #Siria e #Ucraina “sovversive” e destabilizzanti, denunci… - laboescapes : RT @nigrizia: L’#Europa considera le operazioni dei paramilitari russi in #Libia, #Siria e #Ucraina “sovversive” e destabilizzanti, denunci… - mikenov : RT @nigrizia: L’#Europa considera le operazioni dei paramilitari russi in #Libia, #Siria e #Ucraina “sovversive” e destabilizzanti, denunci… - nigrizia : L’#Europa considera le operazioni dei paramilitari russi in #Libia, #Siria e #Ucraina “sovversive” e destabilizzant… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Centrafricana

Rai News

New York, 18 dic 01:21 - Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a danno di Ali Darassa, leader del gruppo - milizia Unione per la pace operante nellain relazione a gravi violazioni dei diritti umani. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "L'Upc usa uccisioni, rapimenti e altre violenze per ...Capita che territori molto poveri, come il sud del Sudan o lasiano in parte controllati da attori non statali. Possono essere milizie i cui capi e dirigenti mutano in ...Il titolo, L'enigma della successione, è appropriato, perché interrogarsi su chi sia il successore di un capo di Stato lascia, se non sgomenti, senza dubbio incerti. Ne tratta il costituzionalista Alf ...L’accordo tra il governo di transizione maliano e i contractor russi del Wagner Group serve per garantire sicurezza nel Paese del Sahel, ed è visto dagli Stati Uniti e dall’Unione europea come uno dei ...