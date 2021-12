REPORTAGE ESCLUSIVO da Kabul | Afghanistan – La pax talebana di Kabul | tra crisi economica e incertezza per il futuro

Advertising

StrumentiP : #Reportage #InEsclusiva #Medioriente La pax talebana di Kabul: tra crisi economica e incertezza per il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : REPORTAGE ESCLUSIVO

La7

'Un mondo' lo definisce Riccardo, a ragione. 'Un mondo appagante nel quale però io non ... ' Il 18 dicembre ilsarà da san Siro per Milan - Napoli. Il sogno di Riccardo non ha ...Mette in posa il compagno Lorenzo Guerrieri, 32, col figlio Ettore Quinto in braccio, e realizza il primoal neonato. Come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, la figlia di ...Il racconto di Inter-Cagliari da parte di Davide Soldi, tifoso nerazzurro che ha vissuto in prima persona la serata magica dell'Inter ...Raggiante per la nascita del suo bimbo numero 5 (quattordicesimo nipote di nonno Silvio), BB assapora i primi momenti da super mamma. Come mostra il settimanale Oggi in eslcusiva ...