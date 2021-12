Renate-FeralpiSalò, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Renate-FeralpiSalò in campo oggi alle ore 13:00, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, Girone A. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Pergolettese e sono quindi alla ricerca dei 3 punti. Stesse lunghezze per gli ospiti rispetto ai padroni con un cammino di dieci partite vinte. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Renate-FeralpiSalò La sfida è di quelle che si definiscono d’alta quota. Renate e Feralpi Salò, affiancate al terzo posto in classifica con trentasei punti, versano in stati d’animo opposti. Il Renate, infatti, ha interrotto una Serie positiva di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 13:00, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato diC, Girone A. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Pergolettese e sono quindi alla ricerca dei 3 punti. Stesse lunghezze per gli ospiti rispetto ai padroni con un cammino di dieci partite vinte. Ecco le ultime news relative al match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diLa sfida è di quelle che si definiscono d’alta quota.e Feralpi Salò, affiancate al terzo posto in classifica con trentasei punti, versano in stati d’animo opposti. Il, infatti, ha interrotto unapositiva di ...

