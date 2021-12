Regole anti-Covid per Natale, dai cenoni ai viaggi: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 18 dicembre 2021) In generale bisognerà attenersi alle disposizioni fissate dalla fascia di colore in cui si trova la propria regione o la propria provincia autonoma, ma occhio anche alle ordinanze locali con norme più restrittive. Per le vacanze all’estero è necessario informarsi sulle norme dei vari Paesi e su cosa occorre per il rientro in Italia Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) In generale bisognerà attenersi alle disposizioni fissate dalla fascia di colore in cui si trova la propria regione o la propria provincia autonoma, ma occhio anche alle ordinanze locali con norme più restrittive. Per le vacanze all’estero è necessario informarsi sulle norme dei vari Paesi e suoccorre per il rientro in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Regole anti Tommaso Zorzi una furia contro il GF Vip 6 "Ci sono ?" Si sta parlando del Grande fratello vip 6 in questi giorni, soprattutto dopo l'uscita di scena di Alex Belli. L'attore è stato squalificato dal gioco, dopo che ha infranto le regole anti - Covid , correndo tra le braccia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra che si sia tanto parlato di lui e del modo in cui è uscito di scena ed anche di come ha trattato Soleil ...

Veneto, Marche, Liguria e provincia di Trento in zona gialla da lunedì Zaia ha poi annunciato i contenuti della nuova ordinanza anti Covid varata in Veneto. "Dalla ...assembramento e senza volere complicare la vita dei cittadini abbiamo deciso di introdurre alcune regole ...

Regole anti-Covid per Natale, dai cenoni ai viaggi: cosa si può fare e cosa no Sky Tg24 A fare la spesa senza mascherina, aggredisce chi la rimprovera «Mi hanno chiesto perché non mi sono allontanata. La risposta è semplice: non ne posso più di vedere la gente che va in giro senza mascherina mettendo gli altri in ...

"Contagi in aumento, vaccini e rispetto delle regole per contrastare la pandemia" - piacenzasera.it Lo ribadisco, non possiamo derogare dal rispetto delle regole, solo grazie ad esse e ai vaccini possiamo continuare a contrastare la pandemia con efficacia” La campagna vaccinale è fondamentale, con l ...

