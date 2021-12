Regno Unito, triplicati i nuovi contagi legati a Omicron: sono oltre 10mila su 90.418 casi registrati in 24 ore e 125 decessi (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Regno Unito ha triplicato i nuovi casi legati a Omicron. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 10.059, rispetto ai 3.201 registrati ieri, portando il totale della nuova variante del Covid a 24.968. Il numero dei decessi legati a Omicron è passato da uno a sette in Inghilterra, al 16 dicembre, mentre i ricoveri sono passati da 65 a 85. Lo riportano i media britannici. In totale sono stati registrati 90.418 casi e 125 decessi. Ieri ne erano stati registrati oltre 93mila (precisamente 93.045) e 111 decessi. A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha messo in guardia da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilha triplicato i. Nelle ultime 24 ore nestati segnalati 10.059, rispetto ai 3.201ieri, portando il totale della nuova variante del Covid a 24.968. Il numero deiè passato da uno a sette in Inghilterra, al 16 dicembre, mentre i ricoveripassati da 65 a 85. Lo riportano i media britannici. In totalestati90.418e 125. Ieri ne erano stati93mila (precisamente 93.045) e 111. A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha messo in guardia da ...

