Regione Lazio: scelto il nuovo Direttore al ciclo dei rifiuti, ma è già polemica (Di sabato 18 dicembre 2021) La Regione Lazio ha scelto il suo nuovo Direttore al ciclo dei rifiuti. Ma la Commissione deputata a prendere la decisione finale ha reputato non idonei i quattro Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale che avrebbero potuto ricoprire l’incarico – nonostante i loro validi curriculum e le comprovate esperienze – e ha preferito nominare una persona esterna, l’ing. Andrea Rafanelli, con un contratto a tempo determinato per la durata di 5 anni. Nella deliberazione di Giunta, firmata ieri, si legge che il neo assunto avrà “una retribuzione annua omnicomprensiva pari a euro 155.294,23, oltre alla retribuzione di risultato nei limiti del tetto del trattamento economico previsto dal predetto art. 20 della L.R. n. 4/2013?. In pratica, quasi 200 mila euro l’anno. Ma chi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) Lahail suoaldei. Ma la Commissione deputata a prendere la decisione finale ha reputato non idonei i quattro Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale che avrebbero potuto ricoprire l’incarico – nonostante i loro validi curriculum e le comprovate esperienze – e ha preferito nominare una persona esterna, l’ing. Andrea Rafanelli, con un contratto a tempo determinato per la durata di 5 anni. Nella deliberazione di Giunta, firmata ieri, si legge che il neo assunto avrà “una retribuzione annua omnicomprensiva pari a euro 155.294,23, oltre alla retribuzione di risultato nei limiti del tetto del trattamento economico previsto dal predetto art. 20 della L.R. n. 4/2013?. In pratica, quasi 200 mila euro l’anno. Ma chi è ...

Advertising

happyproudpuppy : RT @marcodifonzo: Dalla presidenza della Regione Lazio: nelle prossime ore verrà emanata una ordinanza valida su tutto il territorio region… - Agenpress : Covid. Regione Lazio valuta ordinanza per imporre obbligo mascherina all'aperto anche in zona bianca… - CorriereCitta : Regione Lazio: scelto il nuovo Direttore al ciclo dei rifiuti, ma è già polemica - sedomi61 : @claudio301065 È la regione Lazio la prima responsabile - PaoloMarinaccio : @phanormus @mpztw @FabioTroiani4 @Acerbi_Fra Hahaha,ma questo non o sa che se chiama asroma perché era per rapprese… -