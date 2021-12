Reddito di cittadinanza: chi rischia di perdere il beneficio da febbraio (Di sabato 18 dicembre 2021) Per percepire il Reddito di cittadinanza nel 2022, sia per chi è in continuità di fruizione che per chi intende presentare la prima volta la domanda, serve un Isee in corso di validità. Gli Isee 2021 scadono il 31 dicembre prossimo. Ciò significa che da gennaio si ripartirà alla caccia della certificazione, nel senso che ogni famiglia (anche per altre prestazioni, sconti e benefici) dovrà rinnovare l'Isee. Calcolando i tempi classici per ottenere la certificazione, tra necessità di munirsi dei documenti bancari e postali del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2020 e tecnicismi di Caf e Patronati con il sito Inps, a gennaio sarà difficile avere immediatamente la nuova certificazione. Per questo il sussidio, o meglio, il Reddito di cittadinanza a gennaio verrà ancora erogato sulla base dell'Isee presente in archivio ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 18 dicembre 2021) Per percepire ildinel 2022, sia per chi è in continuità di fruizione che per chi intende presentare la prima volta la domanda, serve un Isee in corso di validità. Gli Isee 2021 scadono il 31 dicembre prossimo. Ciò significa che da gennaio si ripartirà alla caccia della certificazione, nel senso che ogni famiglia (anche per altre prestazioni, sconti e benefici) dovrà rinnovare l'Isee. Calcolando i tempi classici per ottenere la certificazione, tra necessità di munirsi dei documenti bancari e postali del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2020 e tecnicismi di Caf e Patronati con il sito Inps, a gennaio sarà difficile avere immediatamente la nuova certificazione. Per questo il sussidio, o meglio, ildia gennaio verrà ancora erogato sulla base dell'Isee presente in archivio ...

