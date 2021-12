Ravanusa | Procuratore Patronaggio | ' nessun avviso garanzia | scoppio provocato da bolla gas'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - L'inchiesta per la strage avvenuta a(Agrigento) dopo l'esplosione di sabato sera che ha9 morti è, al momento, a carico di ignoti. Lo rende noto ildi Agrigento Luigiche indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. "Gli unici avvisi sono stati notificati alle parti offese in relazione agli atti irripetibili effettuati", spiega il magistrato. Poispiega anche "è possibile fin d'ora, affermare che l'esplosione sia stata prodotta da una '' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla". "A seguito dell'esplosione e dei relativi crolli avvenuti inla sera del giorno 11 dicembre questo Ufficio ha "aperto" un fascicolo a carico di "ignoti" per i reati di ...

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, il pubblico ministero Sara Varazi, i... #esplosione… - Ravanusa, si indaga sulle cause del disastro: sopralluogo del procuratore Vella e dei consulenti, danni per dieci m… - Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il pm Sara Varazi, i consulenti tecnici della Procura di Agrigento e i vig…

suor Agata che dal convento di Torino è rientrata a Ravanusa non appena ha avuto notizia della ... Stamani, il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il pm Sara Varazi, i consulenti tecnici della ... Sul luogo dell'esplosione Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il pm Sara Varazi, i consulenti ... del fuoco hanno fatto un sopralluogo nell'area del cratere apertosi in via Trilussa a Ravanusa dopo ... Palermo, 18 dic. L'inchiesta per la strage avvenuta a Ravanusa (Agrigento) dopo l'esplosione di sabato sera che ha provocato 9 morti è, al momento, a carico di ... L'unica certezza, almeno per il momento, è che l'esplosione sia stata prodotta da una "bolla" o "camera" di metano innescata da una casuale scintilla. Sul come e sul perché si sia creata la "bolla", ...